前男友分手6年突現身討錢！1名女網友日前收到已分手6年的前男友訊息，對方稱遭她封鎖，但當初交往時有「借出」2萬給她，如今要她還錢，她則稱該2萬是「生活費」，2人分手時已結清債務，如今6年後男方現身討錢，她痛批「真的令我噁心，噁心至極」。

該女網友在臉書「爆廢公社」發文表示，她的弟弟日前收到她前男友的訊息，前男友稱6年前交往時曾先後匯出1萬給她，共2萬，前男友還說訊息已被她封鎖，因此希望由弟弟轉達，希望要回錢；她事後得知氣得傳訊息質問前男友，她認為當初是男方給她生活費，分手時也協議好互不相欠，如今事隔6年卻討錢，痛批對方「很沒品」。

女網友收到已分手6年的前男友訊息，對方稱遭她封鎖，但當初交往時有「借出」2萬，如今要她還錢，她則稱該2萬是「生活費」，分手時已結清債務。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

女網友收到已分手6年的前男友訊息，對方稱遭她封鎖，但當初交往時有「借出」2萬，如今要她還錢，她則稱該2萬是「生活費」，分手時已結清債務。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該女網友反控訴當初交往時，男方住在她家，害她身體受傷等事她都沒有討錢，而男方則反駁稱該2萬元不是交往時給的，而是額外借錢，罵原PO「自己借錢都忘了，還兇別人，厲害」，還說原PO真的沒有這麼讓人想念；原PO最後嗆讓律師與她談並出示證據，強調自己從未借錢，也沒有封鎖對方，請男方不要再騷擾她。

其他網友則留言「匯款記錄不會不見，請他拿出來」、「好猛喔，這種招數都想得出來」、「可見這幾年他過的並不好」、「看過很多分手當下要跟對方要回禮物、釐清金錢關係的，沒看過分手六年，還找前女友的家人要討錢的」、「這人有沒有那麼可憐」；不過也有網友認為須由司法釐清真相，不能只聽雙方言論判定。