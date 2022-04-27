The @USMC declared Initial Operational Capability (IOC) for the CH-53K heavy lift helicopter, validating the platform’s operational readiness to forward deploy Marines and equipment across the globe. #OnlyTheKCan pic.twitter.com/glGYU6xima — Sikorsky (@Sikorsky) April 25, 2022

美國海軍陸戰隊宣布，美軍最大的CH53K「種馬王」（King Stallion）重型直升機如今已發揮戰力。

據《動力》（The Drive）網26日報導，美國海軍陸戰隊航空副司令韋思（Mark Wise）中將周二說，CH-53K已發揮初期作戰能力（IOC）。而率先迎接「種馬王」入列服役的，是海軍陸戰隊重型直升機中隊（Marine Heavy Helicopter Squadron，HMH）第461支隊，預料它將於2024年部署。

美國海軍陸戰隊希望，CH-53K能飛110海里，並能攜帶2.7萬磅（約1.2萬公斤貨物），而這約為CH-53E的3倍。而早在2017年4月4日時，五角大廈國防採購委員會（Defense Acquisition Board）就通過，讓「種馬王」進行初期少量生產（LRIP）。

塞考斯基（Sikorsky）總裁萊莫（Paul Lemmo）說，CH-53K航程更遠，也更敏捷，可以進行裝甲車，裝備和人員的遠征重型突擊運輸。他並強調，這戰力在印太地區，還有全球支援聯合部隊和盟友來說，都不可或缺。

事實上，去年9月時，「種馬王」實際執行了第一次軍事任務，吊回在加州-納華達邊界附近山脊故障的MH-60S「騎士鷹」（Knighthawk）直升機，當時它正在加州29棕櫚（Twentynine Palms）陸戰隊基地南方約443公里處，進行初期作戰測試與評估。

美國海軍陸戰隊說，由於MH-60S重達6895公斤，除非先大幅拆解，否則難以移動。不過，「種馬王」的任務半徑為110海里，可吊起重達12250公斤的物品。而故障直升機位於海拔3657米，雖然充滿了挑戰性。但CH-53K是專門針對在高海拔等嚴苛的環境下，致力維持性能而設計。

美國海軍陸戰隊說，對他們而言，吊重物是獨特而寶貴的任務，馬力就是武器，而CH-53K可說是全副武裝，可以在執行兩棲攻擊任務時，用來運輸部隊和大砲及輕型裝甲車等重裝備。