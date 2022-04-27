資深媒體人周玉蔻日前自爆確診，包括台北市議員簡舒培、苗博雅遭匡列居家隔離，但民眾黨發言人楊寶楨在臉書發出圖文質疑「有黨證免隔離」。對此，簡舒培今質疑，楊寶楨圖文還放在臉書上，要求今晚12點之前撤掉，否則請警察局偵辦，對此，民眾黨主席、台北市長柯文哲稱，沒有她的LINE，但允諾處理。

簡舒培今質詢柯文哲楊寶楨發文一事，柯文哲指出，他自己昨天有問中央黨部對每個候選人的FB有沒有在看，「不對了還是要講」。簡舒培指出，柯已經說這是錯的，楊寶楨這張圖卻還放在臉書上，柯文哲聞言竟表示「真厲害」。

簡舒培追問，該不該撤掉？這張圖是在打臉柯文哲，說台北市的防疫因為黨政不同，是在羞辱防疫人員。柯文哲嘆了一口氣說，沒有時間聯絡他們，「我去問她看看，其實我沒有時間去管她」，在台北市防疫標準都一致，他人說，連他自己唱一首歌都被罰3000元，「我去跟他講說不對要撤掉」。

簡舒培要求，如果今天12點之前楊寶楨沒有撤掉，楊明顯違反傳染病防治法，散布有關傳染病流行疫情謠言或不實訊息，正式請警察局偵辦，請柯文哲把楊寶楨移送。

柯文哲對此回應，「我回去處理，好啦好啦，回去處理、回去處理，有啊，你們有隔離」，隨後還碎念說，「突然想到我沒有她的LINE」，但他會想辦法。