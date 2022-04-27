國民黨台東市長參選人陳銘風推首波文宣。（陳銘風服務處提供）

將代表國民黨參選台東市長的現任縣議員陳銘風，去年底黨內初選勝出後，以「城市規畫師」自許，推出首波文宣，要為台東市規畫更優質的發展藍圖，打造「全新的台東市」，讓市民「邁向富裕」。

在台東土生土長的陳銘風退伍後先後進入榮工處、中興工程顧問公司任職，考進國立台灣科技大學營建工程研究所，取得碩士學位後，繼續在中興工程公司發揮所長，具備營建專業的陳銘風自許為「城市規畫師」，希望爭取市民認同，讓他在年底選戰可以旗開得勝，完成為家鄉奉獻的職志。

曾擔任北二高及雪山隧道工程師的陳銘風說，自己過去參與多項國家重大建設設計及監造工程，也和許多國外頂尖工程師交流，學習最先進的工程技術，每當看見大都會地區工程建設快速發展，要將所學奉獻給家鄉的心念就越強烈，最後毅然決然向公司遞出辭呈返鄉參政，以具體行動實踐建設家園的心願。

陳銘風返鄉後積極走入群眾，參與公益社團，並籌組鐵人三項委員會、接任縣體育會理事長，推展全民運動風氣，同時不忘發揮工程建設專業，到各機關、校園考評營建工程，提供專業意見。

陳銘風說，返鄉從政4000多個日子以來，足跡踏遍台東市每個角落，這次投入台東市長選舉，除了堅持為民服務的信念之外，也期待發揮營建專業，扮演「城市規畫師」的角色，為台東市規畫更優質的發展藍圖，打造「全新的台東市」，讓市民「邁向富裕」。