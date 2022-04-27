中央宣布即起取消實聯制，咖啡廳店員已配合將QRCode公告撤下。（擷取自曹桓榮臉書）

中央今（27）日宣布，即日起簡訊實聯制退場，引發網友正反意見熱議。國民黨高市黨部副主委曹桓榮今也旋即在臉書發文狠酸，陳時中是「九天玄女唯一指定佛性指揮官」，近來中央一連串荒腔走板的防疫措施，似乎間接宣告，台灣與病毒共存的時代終究來臨。

PTT八卦版網友說「智障政策一堆人假動作跟不掃」、「知道實聯制疫調沒用了吼」、「你各位記得下載社交app，自主應變」，臉書也網友直說「有要推什麼『轉型』實聯制或『類』實聯制」、「確診越多，政府越鬆，真棒！」、「說老實話，這個政策蠻無腦的，早該停了」。

曹桓榮提到，陳時中宣布取消實聯制，原因為「國內疫情進入社區流行階段，本土疫情將持續升溫，為兼顧防疫、經濟及社會運作，維持國內防疫量能與有效控管風險」，改鼓勵民眾下載及使用「臺灣社交距離APP」。

曹桓榮指出，目前臺灣社交距離APP已有800多萬次下載，但有多少人依舊沒刪掉，或是都開啟藍芽？中央甚至呼籲，確診者自行輸入上傳足跡等資料到該APP，令人大開眼界，難道這就是所謂的「新台灣防疫」模式？至於現行戴口罩等防疫措施仍維持5月底，下一步該不會是連戴口罩也要解禁？

他表示，當初實聯制上路前後，引發不少正反議論，曾被質疑浪費納稅人的錢外，還引發一連串「社會事件」，超商店員規勸民眾不聽，竟被慘遭攻擊。

他甚至認為，實聯制早已名存實亡，不少店家只是配合政府防疫，做做樣子，也有民眾由於不想被隔離，或是隱私曝光，於是乎乾脆不配合掃實聯制。

曹桓榮指出，陳時中「篤定」說明天可能迎來單日確診1萬大關之際，卻取消實聯制，也讓人民不解「為何疫情愈發嚴峻，防疫措施卻愈來愈鬆」，像是備受爭議的居家隔離「3＋4」，也在不少公衛專家質疑聲中上路。

曹桓榮狠酸，蔡政府及陳時中的搖擺政策，簡直是拿國人的性命豪賭，未來面對一發不可收拾的疫情，台灣難道只能佛性防疫？看來人民只能自求多福，多念念「阿彌陀佛」卡實在。