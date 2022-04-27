民進黨今中執會通過新竹市由初選區改為徵召，民進黨祕書長林錫耀今強調「有憑有據」；有意參選的行政院顧問中執委鄭宏輝今也在會中表達全力爭取徵召提名決心；由於外傳高層有意徵召行政院政委羅秉成參選新竹市；林錫耀強調，「我也不知道為何一直要去問羅秉成？」

今天中執會中通過「2022年基隆市長及新竹市長改徵召提名案」，基隆市及新竹市因選情特殊，基於整體選戰佈局考量，依照「民主進步黨2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例」第七條規定，並準用「民主進步黨2022年直轄市長選舉提名候選人徵召辦法」辦理基隆市長及新竹市長之提名。

提到新竹市、基隆市長提名初選變徵召，外界質疑聲浪不斷；林錫耀強調，原來執政基隆跟新竹基於特殊情勢考量，依照特別條例第七條處理，這是全代會通過提名特別條例，「有憑有據」，今中執會，他也報告，民進黨團總召柯建銘及新竹市長林智堅都有補充說明，新竹市目前情勢很不明朗，在野黨到底會推出什麼人選，也不清楚。

林錫耀說，民進黨執政，防疫工作越來越繁重，加上有這樣情勢考慮，大家認為用徵召方式，比較機動、彈性處理；至於人選，「我也不知道為何一直要去問政委羅秉成，他基於什麼考慮做這樣的回應」，基於黨內尚未啟動徵詢，樂見任何人選表態，有助於未來處理更順利。

林錫耀強調，依法非執政縣市通通徵召，新竹市及基隆何時處理，客觀情勢，疫情達到高點還未緩和，除非很急迫，基本上會往後設定。

鄭宏輝說，今在中執會中，他也向黨主席蔡英文宣布參選新竹市長、爭取徵召提名。謝謝小英總統給予勉勵與肯定，也肯定他未來也是徵召人選，他會全力以赴爭取徵召提名；會中他也向黨內夥伴們報告，關於2020立委選舉我被造謠抹黑攻擊，當時輕忽了造謠抹黑的效應、策略錯誤、網路能量也不足，被貼上負面標籤。

他說，上週他拜訪中研院翁啟惠前院長，針對自己遭受的造謠抹黑攻擊，翁院長感同身受表示「被抹黑的人更應該堅持到底、不可以放棄！」鼓勵他要站出來捍衛自身清白。

他表示，面對選舉攻防，接下來會採取「積極澄清 主動出擊」「直球對決」的態度，真理越辯越明，面對造謠抹黑，他也會硬起來強力反擊：會中他也強調，多次民調顯示，無論是黨內互比、或面對現任各黨派立委對手，他的民調都是第一。民調方式是最真實、也直接反應民意。