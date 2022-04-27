高雄市岡山戶政事務所27日舉行燕巢區西燕里第57期自辦市地重劃區道路命名協調會，決議送「燕北街」與「燕平街」給市府審議。岡山戶政事務所主任曾勇清表示，道路命名委員會認為道路命名要避免數字，以免出現「四」（台語諧音：死）令人尷尬的情形。

燕巢區西燕里與東燕里、南燕里是燕巢歷史發展源頭「援巢中」的區域範圍。此區域近來發展不錯，人口集中，經濟發展密度高，附近有區公所、戶政所等公家單位，以及學校、圖書館等。

高雄市第57期自辦市地重劃區屬燕巢都市計畫區，新闢道路2條，於去年11月23日由地政局土地開發處完成道路接管，路長311及320公尺，寬度10公尺，4月27日開會討論命名事宜。

燕巢區里長聯誼會主席林明雄、西燕里長李秀英、議員助理等人出席。出席人士分別提出燕康街、燕樂街、燕安街與燕怡街等選項，最後由燕北街與燕平街為最高票，將送給高雄市政府道路命名委員會審議，岡山戶政所將視審議情形辦理後續門牌編釘及整編事宜。

另外，與會的里長也提出可以命名為「燕一街」與「燕二街」，但市府道路命名委員會方面認為要避免未來出現數字「四」的情形，避免台語諧音「死」，得考慮周全。