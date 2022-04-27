手作椪糖活動，讓學生們大呼原來作椪糖不是那麼容易。(清景麟教育基金會提供／林雅惠高雄傳真)

疫情不能出國，就把「世界」搬進校園吧！清景麟教育基金會為了啟發偏鄉學童國際觀，今日帶領熟悉韓國文化的韓國媳婦與交換學生志工大使，抵達全校僅有15位學生的甲仙區寶隆國小展開國際交流活動，讓學童體驗異國文化，認識更寬廣的世界。

韓國媳婦帶著清景麟志工一同準備了韓國炸雞、韓式煎餅、韓國伴冬粉與柚子茶的韓式料理讓學生品嘗，曾到韓國漢陽大學當過交換學生，從事韓語翻譯、口譯工作的志工則負責介紹韓國的文化特色，基金會更用心地準備了兒童韓服，讓學童玩起角色扮演，穿著韓服與志工老師說句韓語、學唱「木槿花開了」，彷彿一秒到韓國，同儕間彼此嬉鬧逗玩歡笑聲不斷，學生除品嘗韓國料理、韓服體驗，也有手作椪糖活動，讓學生們大呼原來作椪糖不是那麼容易。

清景麟教育基金會表示，這是繼德國藝術家到那瑪夏民權國小駐村交流、日本音樂老師到六龜國小教日本太鼓與京都的音樂文化之後，第三度舉行國際交流活動。

清景麟教育基金會指出，自2017年創辦以來，一直思考如何跳脫金錢援助的框架，創造更多元的關懷教育，透過從課程或是日常生活引進截然不同的體驗，目的是希望透過不同國家的專家職人，分享自身的專業，設計孩童熱愛的體驗，從小讓學童培養跨文化的思維，認識更寬廣的世界。