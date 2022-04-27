本土疫情連環爆，台北市議員游淑慧日前發文批評，北市府疫情處理實在「短視投機」，竟有官員遊說要求刪除28億疫苗及相關防治作品預算，如今快篩劑不夠用，顯見北市府防疫太過「兒戲」，她今在議場再提此事，台北市長柯文哲當場表示「我錯了」，坦言當時沒想到，也不知道要買多少。

柯文哲下午赴北市議會報告追加減預算，游淑慧質疑市府為何要求刪除「新冠肺炎疫苗及相關防治用品」預算，批評今年勢必還有一波疫情，應留下預算購買足夠的快篩劑，要保留多少錢她都支持，市府卻硬是要求刪到1000塊，簡直是「殭屍防疫」。

對此，柯文哲當場表示「我錯了」，但他認為保留科目就夠了，因為當時幕僚告訴他防疫物資中央會買，他才說好。

游淑慧反問，去年疫苗就等不到，當時北市還說中央大小眼，明明快篩國內就有了市府還是不買，「給你錢你不買，不買了以後說要等中央給，中央給又罵人家給不夠，神也是你、鬼也是你，有沒有覺得你們的防疫非常短視！」

游淑慧說，今年1月她還發文要求市府購買快篩劑，放在基層醫療院所，有症狀的民眾可以先篩再看，柯文哲一天到晚說自己醫生，不要跟他比專業，柯文哲坦言當時沒想到，且要買多少自己也很難決定。

但游淑慧認為，市府不能一劑都不買，難道柯文哲去年看不到美國疫情狀況，Omicron肯定會在台灣掀起一波疫情，呼籲北市府執行防疫時，不要一天到晚噴政治口水，不要把政治口水搞得比病毒更可怕。