「第二十屆國際版畫雙年展」初審會議現場。（國美館提供／陳淑芬台中傳真）

國美館舉辦的「國際版畫雙年展」，已近40年歷史，在全球新冠肺炎疫情肆虐之際，排除萬難舉行，仍獲來自79國1011名世界版畫家報名。國美館長梁永斐27日表示，初審首次採「線上審查」遴選入圍187件，將再選出15件得獎作品，於今年8月至11月展出，展現不同文化的多元創作視野與能量。

國立台灣美術館表示，「中華民國國際版畫雙年展」每2年舉辦一次，自1983年開辦至今約40年，作成為國際版畫藝術的交流平台，吸引世界各地版畫藝術家參加，2018年第18屆吸引74個國家，共1493人；2020年第19屆有80個國家，共1220人。

今年第20屆因面臨全球疫情肆虐，國美館仍排除萬難舉辦，初審首次採「線上審查」，初評投件國家及作品數恐將減半，沒想到，有79國、1011件作品參加，亞洲以台灣藝術家居冠，次為中國大陸、印度，更遍及歐洲、中南美洲、非洲、大洋洲及北美洲等各國，年齡最高為85歲、最小為16歲。

國美館表示，因應疫情此屆採嶄新作法，例如初審首次採取線上審查，讓報名流程更為便捷，入圍的187件作品須在5月31日前完成原件送件，經複審評審團評審後，選出15件得獎作品。

初審評審團透過電腦螢幕細品藝術作品，肯定多元獨特文化特質。初審委員張家瑀分析，今年作品最多使用的技法為凸版木刻和金屬凹版，其次為平版與絹印，比較少見的藍曬版也現身；呂燕卿則表示，參賽畫作包含藝術家的審美理想與人生觀照，在共同性及特殊性方面都有極佳展現。