男網友抱怨，老婆說去好市多買牛奶，結果花了8000元，上萬網友笑說很正常。（截自臉書社團《●【爆廢公社】●》）

去美式大賣場好市多Costco，真的有辦法只買一罐牛奶或一袋衛生紙就出來嗎？一名男網友發文抱怨，表示老婆說要去好市多買牛奶，結果逛著逛著推車就滿了，結帳時付了8000元，氣得他說「我信妳個鬼」。超過2萬名網友看得哈哈大笑，紛紛表示：「正常」、「常常會發生」、「我們也是買個衛生紙花一萬多」。

一名男子在臉書私密社團《●【爆廢公社】●》發文：「千萬不要相信老婆說什麼去好市多買個牛奶就回家這種事....買個牛奶就花了我8000！！！我信妳個鬼」，並貼出推車照片，裡面堆滿可頌、炸醬麵、洋芋片、人蔘飲等各式商品。

原PO的心得讓超過2萬網友心有戚戚焉，紛紛這樣回：「正常的事」、「這不是很正常不過的事情嗎」、「我們也是買個衛生紙花一萬多」、「原來不是只有我家這樣」、「好市多總是能輕輕鬆鬆帶走我手裡的囝仔」、「錢沒有不見，只是換了老婆喜歡的樣子而已」、「每次去我也是記得我只要買檸檬芭樂汁，但是結帳時都要7、8000，我也挺困惑的」、「這有什麼呢。每個人去不都是6千起跳，我每次去想說花一萬，結果是10萬！！！哈哈哈」、「其實這就跟當初去旅館睡覺一樣！放心我只會牽著你的手睡覺，然後就……」。

事實上好市多自有品牌牛奶與衛生紙一直是最熱暢銷商品，因為價格壓得更低，先前柯克蘭鮮乳還因為太熱銷，供不應求，以至於出現限購令，會員只能購買一組。