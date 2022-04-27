醬料業者結合商品入粽，盼搶搭端午商機。（林和生攝）

結合剝皮辣椒雞與麻辣鍋醬料，研發出新口味粽子，業者盼搶攻端午商機。（林和生攝）

令人垂涎的剝皮辣椒雞與麻辣鍋可以怎麼吃？屏東有醬料業者，嘗試將辣醬結合肉粽元素，全都包裹至粽葉中，透過電商平台試水溫，擄獲一群無辣不歡的饕客味蕾，今年3月上架至今，已經銷售超過萬顆粽子，預計端午前夕，將迎來爆量預購潮。

業者吳建葦表示，萬丹鄉過去就是全台辣椒重要產地及集散地，父執輩透過契作、轉交行口，打下事業基礎，他接手後將辣椒加工做成醬料，研發出辣椒醬、剝皮辣椒雞湯等產品，一舉獲得2019年屏東十大伴手禮殊榮。

但考量辣醬用來調味，一罐就能食用許久，因此一直思考如何增加銷量，於是在員工絞盡腦汁後，趕在端午節前夕，推出相關產品的粽子系列。

吳建葦說，產品都是以醬料為主體進行發想，眾人先把剝皮辣椒攪碎，並將雞湯融進米粒中，加上雞肉丁、香菇、蛋黃等肉粽應有元素；川麻辣鍋粽內餡則有魚蛋、大腸與凍豆腐，口味相當鮮明。

新奇口味在電商平台上架後意外獲得好評，消費者紛紛捎來回饋，直呼吃一口粽子彷彿就能享受剝皮辣椒雞與麻辣鍋，業者也根據反應不斷調整辣度與口感，目前每日都有近千顆訂單，也意外帶動其他醬料業績，是起初並未料想到的收穫。

現階段產線共有6人投入生產，為求成品外型一致，有一名專業包粽師傅現場把關，內餡全經秤重後才算完工；吳建葦說，當初研發選在年初，就是希望能夠醞釀買氣，等到端午節前夕，預料會有一批訂購熱潮，既然成效不錯，未來也會持續研發相關醬料商品，搶攻各項美食市場。