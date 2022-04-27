五一勞動節將屆，勞團今年以行動劇表達「抗通膨、要加薪、要職安、保年金」四大訴求，突顯勞工在通膨年代對於薪資和年金不足的擔憂。根據富達國際《2022年全球女性投資理財調查》*，近八成女性將「致富」和「退休後有能力照顧自己」視為期望達到的人生目標，但僅37%女性有自信能在儲蓄和投資方面做出正確決定，近半數(47%)女性自認退休時無法擁有足夠的資金。

富達國際《2022年全球女性投資理財調查》指出，台灣男、女性退休期望年齡皆為63歲，近八成台灣女性將「致富」和「退休後有能力照顧自己」視為最期望但尚未達到的兩大人生目標，在衡量退休金需求時，「退休生活品質的要求」(56%)、「退休後可支配所得」(52%)和「長照費用」(44%)則為前三大考量因素。

台灣女性衡量退休金需求之因素。（圖／富達提供）

從行政院主計總處最新「受僱員工薪資調查」發現，兩性平均時薪差距從2020年的14%，受疫情影響而提高到2021年的15.8%。富達調查也顯示近半數(47%)受訪台灣女性認為退休時將無法擁有足夠的資金，若比較過去12個月累績由雇主所提撥的平均退休金金額，受訪台灣男性為新台幣3萬5,436元、女性則為2萬7,488元，差異約8,000元，若隨時間拉長，差距將可能更為明顯。

累計過去12個月台灣受訪者平均提撥之退休金。（圖／富達提供）

然而，內政部「109年簡易生命表」調查顯示國人平均壽命創新高，女性平均壽命為84.7歲，遠高於男性平均78.1歲，若如富達調查女性在期望年齡63歲退休，將有21.7年需仰賴退休金生活，更加突顯日常穩定儲蓄與及早規劃退休理財對台灣女性的重要性。

富達調查報告也反映出兩性面對投資態度的差異，進一步造成退休儲蓄的差距。整體而言在各項調查中女性皆不若男性積極，儘管台灣男、女性約六成自認積極管理自己的財務、七成有興趣管理自己的財務，但提到是否規律提撥額外儲蓄作為退休金準備，女性比例不到一半(48%)；就投資信心而言，僅三分之一(36%)女性認為自己適合投資，37%女性有自信在面對儲蓄和投資方面能做出正確的決定，皆明顯低於台灣男性至少十個百分點。當探討女性缺乏自信做出正確投資決定的原因，最多數人的擔憂則是市場波動(32%)。

台灣受訪者投資態度差異。（圖／富達提供）

富達投信基金經理人夏苔耘指出：「退休儲蓄規劃至關重要，尤其在通膨時代更需要進行投資。若擔心市場波動，建議採取趨勢主題投資法，針對具有未來成長潛力的趨勢主題進行投資，例如通訊、醫療、人口趨勢、氣候變遷等大趨勢，不僅較不受市場短期雜音的干擾，更有機會掌握長期的超額回報。」

此外，紀律的儲蓄和理財是奠定富足退休生活的基礎，富達建議掌握四大關鍵數字：第一，每年至少運用年收入的15%進行儲蓄或投資；第二，按年齡或倍數法則檢視儲蓄水位，例如30歲時需存下年收入的一倍、40歲時是三倍、50歲時六倍，並依個人需求增減；第三，透過儲蓄與投資，達成退休後45%所得替代率；第四，以投資創造年報酬率5%的現金流以因應退休金永續管理。準備退休沒有年齡之分，及早開始並透過正確的退休金管理積少成多，享受輕鬆又精采的退休生活非難事。