高通膨加上中國大陸抗疫封城，市場擔憂全球景氣復甦力道，韓股27日走跌1.1%或29.25點，收2,639.06點。同時，韓元更是貶至兩年新低，外資也大賣6,787億韓元。

受到個人電腦出貨量下滑，以及智慧手機需求減少，尤其是指中國大陸地區，韓國SK海力士原本以為季報會受到不小影響，好在伺服器晶片賣得嚇嚇叫。因此，SK海力士上季財報，還是繳出一張獲利倍增的好成績單。

不過，SK海力士卻收跌2.25%，三星電子也跌1.66%至6.5萬韓元，創2020年11月20日以來最低。

韓國市值第2大的電池大廠LGES (LG Energy Solution)27日最新財報，上季淨利對半砍，主要是俄烏戰爭、原物料大漲以及晶片短缺等利空消息影響。同時，特斯拉雖大舉採購自己的圓柱型電池，無奈LGES獲利能力還是大減。果然，LGES收跌1.3%。

其它個股中，KB金融跌3.5%，KakaoBank跌2.31%，Naver也跌2.26%。

韓元兌美元在1,265.2價位附近，韓元大貶14.4元，是兩年多以來首次貶破1,260位置。