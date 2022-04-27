近期南部連續多日高溫，中央氣象局長鄭明典在臉書上表示，梅雨季前常會有一段高溫的日子，也預告29日將舉行梅雨季記者會。水利署南區水資源局表示，南部各水庫蓄水量皆高於近5年及歷年同期平均值，可正常穩定供水至7月底。

南水局表示，統計去年11月迄今，南部地區各水庫集水區累積降雨量均高於歷年同期平均值。據南水局資料，台南地區曾文加烏山頭水庫蓄水量有2億1348萬立方公尺，蓄水率達36.26％，去年同期蓄水則不到1億；南化水庫現有5190萬立方公尺，蓄水率58.09％。

農田水利署嘉南管理處表示，今年雜作供灌已結束，一期稻作供灌大約可在6月5日結束，還需約4000萬噸用水。此外，今年因實施大區輪作制，許多農民休耕，節省大量供灌用水。

南水局說明，雖然上半年降雨情形正常偏多，但南水局對於水情掌控仍以最謹慎態度看待，積極採取跨區域水源調度、控管各水源點出水量、加強灌溉節水及機動施作人工增雨。

目前即將進入汛期，南水局除全力穩定各標的用水外，也已與各單位做好相關防汛橫向聯繫及高濁度應變整備前置作業，但最重要的還是社會大眾共同節約用水，將節水好習慣內化到每日生活中。