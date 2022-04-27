聯亞（3081）27日召開法說，會中公布首季財報，EPS為0.22元，表現優於去年第四季的0.07元，營運頗有從谷底回升的味道，惟與去年同期的2.13元相較仍有相當差距。

聯亞今年首季營收見到回升，來到4.5億元，季增幅度達三成，推估原因除了中國telcom需求自春節之後就看到回升外，消費性產品於今年第一季量產，且訂單數量優於之前的預期，也是大助力。

惟在獲利表現部分，聯亞首季毛利率仍落在相對低檔，僅來到25％，聯亞指出，今年首季毛利率相對較低的原因有三，包括營收落在相對低檔、毛利率較低的PD產品佔比提升，致產品組合劣化，另外，消費性產品今年首季剛量產，因配合客戶要求，提高測試批次及破壞性檢測的數量，致研發費用拉高，不過聯亞強調，研發費用拉高的變數在今年第二季就會見到淡化。

就首季的產品組合言之，Telcom占比為40％-45％，Datacom占15％-20％，消費性、工業及其他應用占三成至35％。其中10G LD及 25G均占5％以下，EML10％、矽光14-16％、PD/APD 35-40％。

展望第二季，聯亞指出，第一季為光通訊淡季，不過TELCOM在三月之後中國需求有回升，消費性LD需求比客戶原先預估的來得高，因此自去年下半年開始，聯亞即開始和客戶展開機台的認證，最後一批次驗證的時間預訂在今年7月完成，消費性LD需求能不能進一步增加，得視認證能否在七月完成，內部目標第二季營收和2019年第二季相當，如相關驗證來得及在7月之前完成，第二季營收就有望回升到2021年第一季6.04億元的水準，若來不及，至少也會有與2019年第二季5.7億元相當的表現。

至於下半年的展望，聯亞指出，目前TELCOM接單已到6、7月，需求有比今年首季及去年第四季回升，但因中國還有封城及疫情等變數，後市仍要再觀察，另一個影響的關鍵則是如何讓今年新近加入量產的消費性產品，可以順利的把貨交出去。