銅箔基板廠騰輝電子-KY(6672)第1季稅後盈餘為1.2億元，每股盈餘為1.7元，第2季因是產業傳統淡季，且烏俄戰爭、中國華東地區封控停工防疫、通貨膨脹等各因素干擾產業，騰輝-KY審慎看待第2季營運，騰輝-KY表示，待華東地區客戶停工等不確定因素消除後，預期下半年營運可望有不錯的表現。

騰輝-KY第1季合併營收為17.2億元，年增6.83%，為歷年同期新高，營業毛利為4.46億元，合併毛利率為25.94%，營業淨利為1.61億元，稅後盈餘為1.2億元，每股盈餘為1.7元。

騰輝-KY擁有汽車及工控等高散熱材料，軍工航天等將因為俄烏戰爭緣故，世界主要大國競相增加軍費支出，及疫情即將結束的預期，應用於軍工及飛機等高信賴度的聚醯亞胺(PI)基板、一系列tec-speed等高頻、高速/低損耗材料，以及IC封裝基板的老化與探針板終端應用等高階材料，除了散熱材料及軍工材料已具有市場領先地位，積極佈局半導體測試應用的終端開發亦有所成，目前在半導體測試應用的老化板及探針板訂單，在海外與中國當地已逐月增加，成長性相當可期。

騰輝-KY表示，來自於全球傳統汽車產業逐漸轉型或走向電氣化為不可逆的趨勢，提高散熱材料需求，汽車相關散熱金屬基板產品訂單增加。此外，高頻、高速一系列tec-speed高速低損耗材料應用產品佈局發酵，訂單持續成長；半導體老化板測試材料訂單大幅提升，及收購歐洲Holders Technology策略奏效，於歐洲市場為各客戶提供一站式服務，印刷電路板周邊耗材收入創新猷，帶動整體業績成長。

展望第2季，騰輝-KY表示，市場仍受諸多不確定因素干擾，目前為產業傳統淡季，且烏俄戰爭、中國華東地區封控停工防疫、通貨膨脹等各因素干擾產業，面對高度不確定性，審慎看待第2季營運，公司將持續採取機動及多元化經營策略，致力專注於提供高性能的產品，並秉持一貫穩定紮實的營運方針，追求長期穩健的營運成果。

此外，近期開發印度市場高階電動摩托車的散熱應用產品已有成績，對比台灣早年摩托車在步入小康的高成長及碳排放限縮要求大背景下，對於全年度的整體營運績效貢獻，我們仍然深具信心將會持續且穩定的成長。