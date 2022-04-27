旺宏(2337)首季營收、貨力齊創同期新高，在NOR Flash需求穩定，由於歐美大廠逐步退出，加上大陸新產能尚未開出，預期價格將持穩，今年度旺宏在遊戲機、工控、車用、醫療等需求帶動下，獲利續拚新高紀錄，公司也表示長期穩定配發現金股利至少2元為目標，投顧法人目標價給予48元，建議買進評等。

三大法人聯手賣超，其中外資更連5日賣超近2萬張，周三旺宏早盤摔去年10月25日以來的半年新低點後，挾財報、展望利多，股價震盪翻紅，收漲0.66%報38.25元。

旺宏(2337)第一季營收115.98億元，季減20.26%、年增20.47%，受惠於產品價格維持高檔及產品組合優化下，毛利率48.32%，優於預期亦創近年單季新高，業外受惠於台幣貶值之匯兌利益2.2億元而認列收入1.88億元，稅後淨利29.29億元，季減20.66%、年增219.64%，EPS達1.58元。營收及獲利雙創同期歷史新高。

旺宏第二季受惠於工作天數增加，電子產品逐步拉貨，NOR Flash因需求穩定，價格可望持平於高檔水準。投顧法人預估，旺宏第二季營收122.71億元，季增5.8%、年增7.39%，營收穩定成長，毛利率預期受原物料、成本上漲影響，法人預估下滑至45.2%，稅後淨利26.37億元，季減9.98%、年增36.95%，EPS為1.42元。

展望2022年全年，NOR Flash需求穩定，由於歐美大廠逐步退出，加上大陸新產能尚未開出，預期價格將持穩，而旺宏積極拓展高密度、非大宗消費性產品，亦能降低陸廠殺價競爭之影響。公司看好未來車用、工控、醫療等應用需求強勁，尤其是車用市場在同業逐步退出下，旺宏有望成為車用NOR全球市佔第一，未來隨著車用電子穩定成長，旺宏可望受惠於車用穩定訂單及較佳的毛利率。法人預期，2022年旺宏在遊戲機、工控、車用、醫療等需求帶動下，營收成長9.15%至551.98億元，稅後淨利122.84億元，年增2.69%，若不計入去年賣廠之業外貢獻，本業獲利成長22.8%，EPS為6.62元，全年度獲利續創新高可期。

旺宏為全球前二大NOR Flash廠，公司專注於高密度NOR Flash，提供品質更好、可靠性更佳的產品，並跨入車用、工控、醫療、網通等利基型產品，獲利較不易受消費性產品價格波動影響。而NOR Flash供給端近年投資放緩，加上美國大廠陸續退出，使得新增產能有限，進入5G、IoT時代，終端新產品、新應用將帶動相關需求，公司佈局的3D Nand、Advanced NOR Flash亦為長期成長動能。公司今年配發1.8元現金股利，未來目標是長期穩定配發至少2元。考量到2022年獲利可望續創新高，產業長期成長趨勢，投顧法人參考2022年底淨值給予1.6倍本淨比，目標價給予48元，建議買進評等。