全台疫情升溫，混合辦公模式將成為常態。根據最新「2022上班族辦公行為大調查」，疫情期間混合辦公之下，上班族對工時感受平均增加2小時，每日平均使用鍵盤滑鼠6.8小時，95％上班族有感身體痠痛與疲憊感，近8成上班族以手部不適最明顯，已成「滑鼠手」高風險群。

復健科醫師侯鐘堡表示，腕隧道症候群俗稱「滑鼠手」，常見症狀包括手痠、手痛、手麻、僵硬及無力，如果輕忽症狀未積極治療，可能導致頸椎神經加速退化，手指手腕持續麻木疼痛，嚴重者甚至出現手部肌肉萎縮，治療上更加困難。

一名30歲女性從事設計工作，需要長時間使用滑鼠，長期導致手痠麻痛，且不只發生在工作時，連晚上睡覺也被痛醒，但她因為工作繁忙而遲遲未就醫，直到發現手掌肌肉漸漸萎縮、手腕放射性疼痛，甚至往上延伸至手肘、肩膀及頸部，才驚覺不對趕緊就診。經檢查後發現，這位年輕女性罹患腕隧道症候群合併頸椎退化，雙重壓迫神經，導致肌肉快速萎縮，稱為「頸椎神經雙重壓迫症」（Double Crush Syndrome）。

腕隧道症候群好發於電腦使用者。侯鐘堡提醒，應注意減少電腦使用時間、適時休息，並調整電腦螢幕與座椅高度，減緩姿勢不當造成的身體壓力。他也建議每30分鐘起身進行簡易伸展，舒展手部與身體負擔。

侯鐘堡也提供挑選鍵盤和滑鼠3大原則，首先是尺寸，市面上有些滑鼠尺寸對亞洲人或女性來說太大，建議挑選適合自己手型的滑鼠；其次要符合自然姿勢，使用時手要自然擺放在桌面上，讓肩頸、手掌和手腕呈現放鬆狀態，保持舒適度與高專注度；最後是搭配其他輔助配件，如手托、可調整角度支架，幫助減少壓力、提升手腕支撐，增加手部舒適性。