（19:00更新）

一名克里姆林宮消息人士向《金融時報》透露，本月4日烏軍發射2枚海王星飛彈摧毀俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」，為普丁政治強人的形象蒙上一層灰，害得他面子掛不住，他決定未來不會與烏克蘭簽署任何協議，即使持續展開的會談也可能陷入死胡同。

據悉普丁計畫將在戰爭結束前取得烏克蘭大部分的領土，加上「莫斯科號」的失誤造成重大恥辱，游移不定的決策，現階段的會談只能說陷入僵局，普丁正在找出方法擺脫困境。

另一方面，烏方對未來舉行的談判表示肯定，並強調「雙方會談主要是想挽救更多無辜平民的生命。」

在英國稱願意提供部分挑戰者2式戰車（如圖）後不久，波蘭便宣布向烏克蘭提供T-72戰車。（圖／英國陸軍臉書）

（17:45更新）支援烏克蘭反攻 這國終於釋出關鍵武器

《國防新聞》（Defense News）27日報導，波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）在接受當地媒體《波蘭衛視新聞》（Polsat News）訪問時確認，該國已向烏克蘭提供前蘇聯T-72主力戰車，但未公布數量等細節。

《國防新聞》指出，波蘭2019年才宣布對318輛T-72進行升級，不過英國上週已表示，願意提供部分挑戰者2式（Challenger 2）主力戰車，填補波蘭軍援烏克蘭後的戰力空隙。

由於烏克蘭東部地勢相對空曠且平坦，光靠步兵和反戰車飛彈很難抵擋俄軍裝甲縱隊，因此西方世界已改變軍援策略，開始提供烏克蘭戰車、火砲等武器。