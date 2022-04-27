民進黨2022地方選舉縣市長布局，身兼民進黨主席、總統蔡英文宣布，徵召徐定禎為苗栗縣長候選人、劉建國為雲林縣長候選人、蔡其昌為台中市長候選人，並公告屏東縣長提名候選人周春米。蔡英文表示，今年民進黨「會做事」戰隊已經逐漸成形，強調「中央地方一條心，讓我們一起把綠色執政的經驗和光榮落實在每個縣市」。

此外，蔡英文也提到疫情指出，政府會做好準備，因應各種疫情挑戰。也相信，「不只中央要有完善的政策，地方也要有適任的縣市首長，才能結合更大的力量」，落實防疫政策，並且繼續推動地方建設來照顧民眾的需求。

她說，今年底的九合一選舉，民進黨會以「中央執政好成績、地方推薦好人才」為目標；提到周春米，她說，屏東縣長潘孟安蟬聯施政滿意度第一名，「我屏東我驕傲」，尤其自己是屏東人，最有感受，這句話響遍全台灣，這也是民進黨的驕傲。周春米，一定能為民進黨贏得勝利，延續「綠色執政，品質保證」的招牌。

提到徐定禎，她說，她相信，徐定禎的「頭份經驗」可以擴大成為「苗栗經驗」，讓苗栗在改革轉型和建設發展的過程中，成為有科技、有文化的城市，為苗栗帶來全新的氣象。

提到劉建國，她說，雲林由劉建國來執政，一定能讓雲林的發展突飛猛進，也把民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，重新在雲林發揚光大。

推薦蔡其昌，她說，民進黨今天提名立法院副院長競選台中市長，表示民進黨重視台中，有決心跟台中市民一起打造台中；她相信，蔡其昌就是帶領台中轉變最好的人選。

她強調，今年底九合一選舉，民進黨的「會做事」戰隊，已經逐漸成形；台灣是一個團隊，國家也是一個整體，推薦的市長候選人，最能夠和中央合作，也最能夠落實各種政策，提升政務推動的效率。請大家共同支持民進黨推出的縣市長候選人，中央地方連一線，中央地方一條心，一起把綠色執政的經驗和光榮，落實在每一個縣市。