晶圓代工廠聯電(2303)今（27）日召開線上法說，受惠產能持續滿載、晶圓平均售價（ASP）續揚，2022年首季歸屬母公司稅後淨利198.08億元、每股盈餘（EPS）1.61元，雙創歷史新高，毛利率43.4％、營益率35.2％，亦雙創20年高點。

聯電首季合併營收634.23億元，季增7.3％、年增34.7％，連10季改寫新高。營業利益223.34億元，季增達26.78％、年增達1.93倍，連3季改寫新高，使毛利率43.4％、營益率35.2％，雙創20年高點，規模經濟效益顯現，帶動本業獲利顯著成長。

聯電首季業外收益13.14億元，雖年減60.9％、但季增達1.35倍，主要受惠匯兌收益增加、但金融資產帳面價值收益減少。歸屬母公司稅後淨利198.08億元，季增24.2％、年增達89.9％，每股盈餘1.61元，亦雙創新高。

聯電首季晶圓出貨量季減1.3％、為約252萬片8吋約當晶圓，產能則維持約242萬片8吋約當晶圓。首季22／28奈米營收占比約20％，40奈米則維持18％。

以地區觀察，聯電首季亞太地區營收占比自66％降至64％，北美自21％升至22％、歐洲自7％升至8％，日本維持6％。以各產品應用別觀察，通訊占45％、消費性占26％，電腦17％、其他12％，與去年第四季大致相當。

聯電總經理王石表示，半導體需求維持強勁，使聯電首季各晶圓廠產能持續滿載。儘管晶圓出貨量微降，更高的平均售價仍提升整體營收。全球終端產品需求雖受疫情波動，聯電業務仍因電子裝置中矽含量的增加及各項新型產品應用的結構性趨勢而持續成長。

王石指出，非揮發性記憶體、電源管理、RF-SOI和OLED顯示驅動等特殊製程技術應用在5G、AIoT和車用電子的趨勢，使聯電聚焦特殊製程領先策略獲得成功，貢獻逾半數營收。聯電客製化特殊製程的價值已得到越來越多客戶肯定，並與客戶建立長期合作夥伴關係。