恆生指數27日早盤開低後，一度下跌269點或1.3%，不過19,665點有支持點。午盤時，在大陸股市急漲帶動下，恆生一度重回兩萬點，最後僅漲11.65點或0.06%，收19,946.36點，連續上漲兩日。國企指數也漲38.6點或0.57%，收6,786.02點。

科網股大多走高，美團漲1.7%，小米漲3.1%，京東漲3.5%，快手漲5%，嗶哩嗶哩漲2.8%。同時，騰訊與阿里巴巴跌幅縮至0.3%至0.4%之間。

金融股領跌，匯豐控股未在2022年恢復派發季股息，大跌2.8%，恆生銀行是跌幅最大的大型金融股，下挫3.3%。另外，建設銀行跌0.3%，招商銀行也跌0.6%。不過，友邦保險卻漲2.2%。

其它個股方面，中移跌0.4%。剛公布首季財報的港交所跌0.1%，因首季少賺30.5%達26.68億元，但符合市場預期。另外，比亞迪小跌0.08%，吉利汽車則漲3.3%。至於海底撈大漲11.4%，是漲幅最大大型股之一。