為利投資人瞭解上櫃及興櫃公司最新之財務及業務資訊，櫃檯買賣中心將自5月11日到26日辦理9場「櫃買市場業績發表會」，邀請24家上櫃公司及3家興櫃公司。

櫃買中心表示，配合上櫃公司111年第1季及興櫃公司110年度財務報告陸續公告，為利投資人瞭解上櫃及興櫃公司最新之財務及業務資訊，將辦理9場「櫃買市場業績發表會」，為凸顯櫃買市場特色及產業聚落，且加強投資人對富櫃200指數成分股的認識，本系列業績發表會分別安排櫃買指數及特色產業等多樣化主題，各場主題依序為「富櫃200(一)」、「櫃買特色」、「興櫃特色」、「半導體(一)」、「富櫃200(二)」、「通訊網路」、「車用零組件」、「生技醫療」及「半導體(二)」等。

此次與會公司分別：包含艾訊(3088)、亞泰(4974)、聖暉(5536)、大塚資訊(3570)、崇友實業(4506)、湯石照明(4972)、樂迦再生-新(6891)(興櫃戰略新板)、望隼(4771)(興櫃一般板)、騰雲(6870)(興櫃一般板)、IET-KY (4971)、聚積(3527)、M31 (6643)、大學光學(3218)、崇越電通 (3388)、長科* (6548)、上詮(3363)、耕興(6146)、普萊德(6263)、強新工業(5013)、橙的(4554)、世德(2066)、訊聯(1784)、醫揚(6569)、奈米醫材(6612)、笙科(5272)、茂綸(6227)、意德士(7556)，共邀請24家上櫃公司及3家興櫃公司參與。