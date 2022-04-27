台中市消防局文昌消防分隊有隊員26日PCR檢測陽性，由於其Ct值為9.5傳染力相當大，經分隊與衛生局討論後，全隊包括分隊長、隊員、工友、替代役等32人，全部匡列居家隔離，確診者則在隊部居家照護，該分隊也關門三天，消防局強調勤務由其他分隊支援，不會影響到救災、救護勤務。

文昌分隊一名隊員26日下午5點出現頭痛、流鼻水因而到附設社區篩檢站進行篩檢，晚間8點結果為PCR陽性，Ct值為9.5，其職場接觸者32人全部快篩陰性，但經與衛生局討論後決定採取「最高標準」仍全員就地居隔，其勤務暫由鄰隊支援3日，該分隊也是這波新冠疫情中，首度全員就地居隔的消防分隊。

該分隊包含分隊長、隊員、替代役、工友等34人，其中一人近期在他地受訓，除確診者一人一室居家照護10＋7日，其他隊員則全部兩人一室就地居家隔離3＋4天，隊部除立即清消，也會關閉3日。