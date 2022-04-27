縣市長選局將於年底登場，國民黨27日舉行中常會，通過提名彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗、宜蘭縣長林姿妙以及嘉義市長黃敏惠4人參選連任，彰化縣長王惠美感謝黨的提名，找回彰化光榮感是最重要施政的方向。

4人都以視訊方式參與中常會，營造女力大團結，王惠美上午參加縣政活動，下午出席防疫記者說明會，她強調，現階段仍以防疫優先，做好縣政的工作。

王惠美表示，首先還是謝謝黨的信任，現階段還是以防疫工作為主，怎麼樣找回彰化的光榮感，是重要的施政方向。