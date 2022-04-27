本土疫情大爆發，連日確診數破千例，連帶觀光產業再次受打擊，東港黑鮪魚專賣區門可羅雀。（謝佳潾攝）

本土疫情大爆發，連日確診數破千例，連帶觀光產業再次受打擊，東港黑鮪魚專賣區門可羅雀。（謝佳潾攝）

本土疫情大爆發，連日確診數破千例，連帶觀光產業再次受打擊，東港黑鮪魚專賣區門可羅雀。（謝佳潾攝）

本土疫情大爆發，連日確診數破千例，連帶觀光產業再次受打擊，東港黑鮪魚專賣區門可羅雀，開設7天不到10人光臨，遊客少到9成攤商不敢營業，只能一切準備就緒、期盼5月7日登場的屏東黑鮪魚季帶來人潮與買氣。

屏東第一鮪拍賣結束後，引頸期盼的東港黑鮪魚專賣區也隨之登場，有別於華僑市場會賣圈養的黑鮪魚，黑鮪魚專賣區更吸引遊客，因這是東港區漁會為確保遊客能吃到現抓的黑鮪魚，特在魚汛期在魚市場開設專賣區，往年一開賣遊客便趨之若鶩。

不料，今年遇上本土疫情大爆發，人潮嚴重銳減，甚至連有營業的攤商也沒幾家，專賣區15個攤位全數租出，但至今有營業的僅2至3家。在黑鮪魚專賣區營業20年的洪姓業者無奈道，專賣區的開設時間約3個月，每年的這段時間都是天天營業，而今年首次打破傳統。

他說，疫情前，先不說假日，一般平日至少就會有10組客人，去年本土疫情爆發後，人潮雖銳減，但假日多少還有遊客，當時一直安慰自己，明年就會好了，沒想到卻是更慘，專賣區20日開設後，他遲遲不敢營業，因為完全看不到遊客。

他分析，目前小朋友的感染率不斷提升，家長都會因擔心而不敢帶小孩出門，而親子客又是占國旅大宗，勢必會對觀光產業造成嚴重傷害，因此為了減少損失成本，他的開業時間還在觀望中。

已營業的侯姓業者也苦嘆道，「開業7天看不到10名遊客」，慘狀不知如何形容，只能期待屏東黑鮪魚季到來、藉由一系列活動幫專賣區恢復生氣，把人潮重新找回來。

攤商期盼遊客的心情，漁會總幹事鄭鈺宸很有感，她說，近期本土確診數連日暴增，東港魚市場、華僑市場又一直出現確診者足跡，加上離島小琉球也爆發疫情，登島遊客的銳減連帶影響到東港的遊客潮，所以遊客少得超明顯，保守估計至少有3、4成。

不過她還是看好之後的走向，她說，屏東黑鮪魚季有它的品牌效應，且截至27日黑鮪魚數僅87尾，數量不多還處在高價階段，目前1公斤1200至1300元，待黑鮪魚季到時，捕撈量也會跟著多，屆時價格會比較親民一點，相信能成功吸引遊客上門。