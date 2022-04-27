家用快篩實名制明天啟動！蔡英文總統今天呼籲民眾下載臺灣社交距離APP，也一起幫家中長輩安裝，共同團結防疫。公費快篩試劑則需至定點診所，經掛號及醫師評估後發放。她承諾，政府會持續透過國外採買、國內快篩國家隊雙管齊下，確保快篩試劑供應量足夠。

蔡英文在臉書表示，昨天，她強調會讓國人以合理的價格、方便的方式取得快篩試劑。經過行政團隊以及許多人的共同努力，今天，指揮中心宣布，家用快篩實名制將在明天上路。

她列舉相關措施，包括：無年齡限制，憑健保卡／居留證購買；每人限購一份，一份5劑，每劑100元，共500元；依照身分證尾數分流購買：單號星期一三五，雙號星期二四六；週日開放全民皆可購買；於全國4909家健保特約藥局及58個偏鄉衛生所販售。

蔡英文指出，指揮中心也宣布，即日起，出入各大場所取消簡訊實聯制，並鼓勵大家下載臺灣社交距離APP。「我要請大家一起下載，也一起幫家中長輩安裝，共同團結防疫」。

此外，她也強調，若是公費快篩試劑，則需至定點診所，經掛號及醫師評估後發放。有需要的民眾，可利用線上地圖查詢。我們會持續透過國外採買、國內快篩國家隊雙管齊下，確保快篩試劑供應量足夠，也請大家配合指揮中心指引，在有需要的時機使用。