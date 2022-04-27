俄羅斯國營天然氣工業銀行(Gazprombank)副總裁沃洛布耶夫(Igor Volobuev )表示，他決定逃離俄羅斯，加入烏克蘭來保鄉衛國，因為他自己是烏克蘭人。這是俄羅斯國營事業中，第四位自請離職的高級主管。

莫斯科時報(The Moscow Times)報導，沃洛布耶夫告訴俄羅斯獨立新聞網站 The Insider 和烏克蘭liga.net 商業新聞網站，他早在開戰初期的3月2日，就離開俄羅斯，加入了烏克蘭國土防衛部隊。

沃洛布耶夫出生在烏克蘭東北部城鎮歐卡蒂卡(Okhtyrka)，該城位在哈爾科夫以西偏北60公里處，是個重要的交通樞紐，俄軍與烏軍在此處的爭奪非常慘烈。

他在接受訪問時說：「我無法坐視俄羅斯對我的家鄉所做的事情，俄羅斯人正在殺害我的父親、我的熟人和親密的朋友。我父親在寒冷的地下室住了一個月。我從小就認識的人告訴我這些真相，他們因我而感到羞恥，我自己也是。我想把自己在俄羅斯的過去中洗刷乾淨，我將留在烏克蘭，直到勝利。」

現年50歲的沃洛布耶夫說，他在離開俄羅斯後，結束了他自己在天然氣工業股份公司 33年的職業生涯。然而「沒有幾個俄羅斯人查覺我的離開，好像我從來不存在一樣。」

他直接認定將俄羅斯對烏克蘭的侵略是戰爭罪，他說：「這一罪行是由普丁、俄羅斯政府，實際上還是俄羅斯人民犯下的。因為在這裡殺害烏克蘭人、搶劫房屋或強姦婦女的不是普丁。而是俄羅斯人民。即使我是烏克蘭人，我也要為此負責。我對此感到羞愧，我也會用我的餘生懺悔，而且我的責任是兩倍大：我不只是一個俄羅斯國民。我還出生在烏克蘭，並在這裡生活了 18 年，所以我的道德責任是兩倍或三倍。」

他也評論與他同級的天然氣工業銀行前副總裁阿瓦耶夫(Vladislav Avaev)及其家人的神秘死亡事件。雖然俄羅斯媒體聲稱，那起事件是阿瓦耶夫經理殺死了他的妻子和女兒後再自殺。但是沃洛布耶夫認為，絕對是謀殺，然而遮掩成看起來像是自殺的樣子。

他說：「我不認識他，他的職位比我高，他是首席副總裁，比我高兩個職位。但我真不認為他有什麼動機要自我毀滅到殺死家人再自殺。他很可能知道了些什麼，對更高層構成了威脅。」