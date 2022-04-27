資深港星曾江今（27日）驚傳猝死於香港某間防疫旅館，享壽87歲，死因需要待查證，噩耗傳出後震驚演藝圈。曾江出道超過一甲子，靠著精湛演技成為實力派小生，但很多人不知道他畢業於美國知名學府，回港後更當上收入優渥的建築師，後來因2個原因，讓他決定轉換到演藝圈，苦熬66年終於拿下香港金像獎最佳男配角獎。

曾江出生優渥家庭，父親是越南華僑商人，外祖父是清代首代出國的留學生，念中五時曾江參與過電影拍攝，因自覺不適合，於1956年赴美念高中，本計畫考取醫學系，因興趣不大轉報考繪畫藝術或建築相關，獲得麻省理工學院、哈佛大學等校青睞，考量親戚住在加州，曾江便入學加州大學柏克萊分校建築系。

曾江擁有留美高學歷，昔放棄建築師高薪，毅然決然投入演藝圈。（圖／中時資料照片）

曾江畢業後回港發展建築事業，但三年之間的設計都未被採納為真實建築設計，加上受不了沉悶的工作環境，在朋友的介紹下，曾江再度回歸演藝圈，1960年代開始，積極地參與各式電影、電視或舞台劇演出，且他曾留美，能說一口流利的英語，因此得到好萊塢電影拍攝的機會，像是《血仍未冷》、《新鐵金剛之不日殺機》、《安娜與國王》、《火拼時速2》、《藝伎回憶錄》等都有他的身影。

曾江（左）、陳俊生曾演出電影《胭脂》。（圖／中時資料照片）

曾江重回演藝圈第66年，總算在2015年以《竊聽風雲3》勇奪香港金像獎最佳男配角獎，演技備受外界肯定；而近年來他將演藝重心放在電影與陸劇，包括今年4月上映的電影《邊緣行者》，以及尚未登上大螢幕的《源生罪》、《香港愛情故事》，都成為曾江的遺作。