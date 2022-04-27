近日Fed對於通膨的態度已由壓抑通膨本身延伸為管理通膨的預期心理。美國民眾對於通膨的預期心理，往往會轉化成為實際推升物價的力量，提前囤積物資的結果，通常讓物價比預期漲得更多。為此，美Fed主席鮑爾提到了「前置式升息」策略的好處，暗示將支持進一步大幅升息以遏制通膨。

市場認為，此舉等於鮑爾立場轉趨偏鷹，後續美國經濟硬著陸的風險恐提升，近日美股隨之出現修正。鮑爾的邏輯其實跟股市雷同，真正推升股價上漲的常常不是利多本身，而是對於利多的預期心理，所以時常聽到利多提前反應就是這道理。

上周挑戰4/15日缺口未果的台股，在台幣貶值加上疫情升溫等衝擊下，指數跌破了今年3月低點，等於今年以來，每個月低點皆跌破前一個月低點的「空方慣性」持續進行，故大盤轉折出現的時間將會延後。當前台股空方慣性持續的原因與權值電子股的疲弱有關。

而權值電子走弱的原因，在於目前通膨高漲的環境，對民眾消費力將產生排擠效應，電子產品的終端需求恐減弱；同時由於美國將加速升息，後續資金將加速回流美國，過去外資持股較多的電子股，現因資金回流美國的過程要賣股票來變現，這等於基本面及籌碼面都不利，股價自然易跌難漲。

過去曾提到「資金決定方向，媒體解釋現象！」能夠引動漲勢的資金，往往是在本波大賺的資金，以目前來看仍是政策概念股。多次提到今年適逢選舉年，民眾關心的議題勢必成為執政黨的施政重心，如防疫、綠能(缺電)、解封、國防軍工等相關產業皆可望受惠，股價存在輪番上攻機會。

看好的防疫股大漲一波後，近日隨著政府調整防疫政策，部份資金也出現轉移；同屬政策概念的綠能族群有買盤進場點火，包括風力發電、太陽能、儲能系統、電動車等族群都可留意。當中近日外商所開發的離岸風電場已能將電力由海上傳送到陸地，然後再與台電併聯，把電力併入全國電網，被視為是風力發電發展加速的訊號，如世紀鋼、中興電、永冠-KY、上緯投控、華城、大亞、台船等，後續營運可期，值得進一步追蹤。

（本文作者為摩爾投顧分析師蔡正華）

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