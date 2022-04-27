疫情持續升溫，繼台北市議員黃郁芬、王閔生確診後，又添一名議員確診，台北市議員戴錫欽稍早在臉書發問，自曝他的助理在周一晚間確診，隔天辦公室同仁全數進行PCR，結果只有他呈陽性，其他助理則為陰性，但他並無明顯症狀，請選民放心。

戴錫欽表示，為落實防疫超前佈署，同時根據居家隔離新制「3＋4」規定，除確診助理立即居隔外，他和其他助理自周二起就停止進議會辦公室上班，也取消可能有密切接觸相關活動，以減少進一步感染機率，並靜待檢驗結果，自己在得知確診後，也依規定居隔，辦公室將持續改採網路及線上方式，務使服務不打烊。

戴錫欽表示，遺憾的是，自己堅持了近20年的「全勤全職全方位」的問政理念，將在今天因疫情需而中斷，很遺憾自己無法和往常一樣出席。但他向大家保證，解隔後，同樣理念依舊是我堅守不渝的價值，無論如何也不會打任何折扣。

戴錫欽說，有了這次確診的經驗，他呼籲中央與地方政府一定要協同合作、齊一步調。以新制3＋4為例，加上溯及既往的解隔人數，4／27北市就有2萬人，全國6.8萬人，不僅地方應接不暇，而後4天的快篩劑嚴重不足，所謂加4的每日快篩陰性可外出，根本形同虛設。

戴錫欽說，疫情雖嚴峻，但只要落實防疫工作，嚴陣以待不必過於恐慌。但也請指揮中心加加油，讓大家有所適從，也更能發揮齊心防疫的戰力。