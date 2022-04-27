110學年UVL大專排球聯賽決賽階段公開女一級4強賽，國立台灣師大精銳進出，25比18、25比21、25比19重挫隊史首闖4強的國立中正大學，再一次進入冠軍賽，台師大這次要以挑戰者身份對抗衛冕軍台北市立大學，要用更快樂的心態迎接挑戰。

台師大在96到105學年達成UVL公開女一級10連霸王朝，直到106學年才遭正修科技大學中斷，上學年聯賽冠軍又旁落北市大手中，但台師大並不氣餒，隊長邱雅慧在複賽曾分享，有別以往受到連霸的壓力，今年台師大球員更勇於挺身而出幫助球隊，而台師大110學年賽事準決賽的火力分別落在邱雅慧16分、黃蔓亞14分、童綺芳10分，以及龔詩雯的6分，黃蔓亞提及球隊在越靠近賽事時，愈是進入狀態，「心態的改變比較多，預賽時有些球員比較不在狀況內，但複賽是大家有認真起來。」

「這場是希望大家都可以把狀態調整到最好。」本季扛起先發主攻手的大三好手龔詩雯補上球隊空缺的攻擊位，她提到：「我今天的調整還沒到很好，最近有點撞牆，會再看比賽影片看自己怎麼打球，希望自己比賽的時候能更冷靜應對。」經歷企業排球聯賽與UVL預、複賽洗禮，雖然目前在攻擊端遇見瓶頸，龔詩雯仍笑說：「之前上場就會很緊張，打球也想說保守打過就好，沒有想要打出刁鑽的路線，現在可以享受場上打球樂趣，是很大進步了。」

28日再度和北市大爭后冠，龔詩雯說：「她們（北市大）去年以挑戰者來比賽，今年換我們成為挑戰者單挑對方，就以快樂的心態去打球，失誤的時候我們會拍拍對方、鼓勵大家再來。」