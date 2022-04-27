中央流行疫情指揮中心今(27)日宣布，明(28)日起實施家用快篩試劑販售實名制，一份5劑，每劑100元，一名網友無奈表示，上周跑了十幾家店才買到300元一組的試劑，共買5組，花了1500元，沒想到今天就降價，讓他崩潰淚喊「我是盤子」。

快篩實名制明上路！ 憑健保卡每人買5劑一劑100元

指揮中心今天表示，有鑑於民眾對於家用快篩試劑的需求增加，明天日起實施家用快篩試劑販售實名制，每輪每身分證字號僅能購買1次，1份5劑，每劑100元，每份共500元，販售份數至少5000萬劑。

消息一出，有網友在《PTT》表示，由於兩周前開始，單日確診數開始快速增加，他為了自保，上周去買了快篩來篩，而且還跑了10幾家店才買到300元一組的試劑，買了5組，現在覺得超虧，氣到直呼「我這個盤子」。

其他網友則紛紛回應「沒人逼你，不要太不滿」、「笑死，到底買快篩要幹嘛」、「你沒發現，有沒有篩也沒啥差別嗎」、「沒症狀、沒需求不要在那邊恐慌」、「我前天還看有人買了一大袋」、「我是剛買了5支990的盤子」、「我昨晚買了300元的20劑，也是很盤」。

但也有人認為，「早買早享受，晚買享折扣」、「一包300也還好，又不是每天都要用」、「健康無價，保險8萬，怎麼能說是盤子？」，還有人開玩笑建議「你可以攤平啊，再買20組實名制的」。