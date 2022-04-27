台灣鳳梨好滋味連日本校園都青睞！農糧署長胡忠一27日在屏東宣布，今年日本校園首次採用台灣鳳梨做為營養午餐水果的好消息，顯示台灣鳳梨已在國際打出名號。

胡忠一表示，為與日本進行食農教育及文化交流，並培養日本學童認識台灣水果，農糧署早在2019年與日本茨城縣笠間市簽訂「強化飲食及文化交流發展合作備忘錄」，自此之後，茨城縣於每年秋季採用台灣香蕉作為學童營養午餐飯後水果，且採購頻度更逐年增加。

繼台蕉之後，台灣金鑽鳳梨因為纖維細緻、果心可食及香氣濃郁等特色，營養與美味兼俱，獲得茨城縣、包括笠間市及大洗町幼稚園和中小學等9個學校認同，今年首度成為校園營養午餐水果食材，供應日本學童享用。

農糧署強調，今年鳳梨外銷日本截至目前已達1萬3612公噸，較去年同期7545公噸，增加80％，創歷史新高。未來會持續輔導農民生產安全優質鳳梨，提升外銷供應鏈體系，建置完善冷鏈物流環境，有信心讓台灣鳳梨成為日本校園指定進口水果外，進一步推廣至全世界，拓展鳳梨海外市場。