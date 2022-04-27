你最愛吃、最挑食的食物上榜了嗎？由千禧之愛健康基金會攜手衛生福利部國民健康署、行政院農業委員會農糧署，首次以營養觀點設計的六大類「食物明星賽」網路票選活動，票選結果由高麗菜、白米飯、香蕉、鮮乳、豆腐、核桃奪下六大類國人最愛吃食物榜首，大蒜、油條、榴槤則是國人最挑食的蔬菜、全榖雜糧、水果類食物。

「食物明星賽」於3月下旬舉辦，短短兩週內吸引全台超過17萬人次投票，票選結果台灣農產香蕉、高麗菜、豆腐為國人最愛；最少吃及挑食則是大蒜、油條與榴槤。千禧之愛健康基金會為了讓全台民眾每年有機會接觸均衡飲食原則，2021年起發起「我的餐盤 我的健康色」公益營養教育活動，今年第二年特地邀請國健署、農糧署聯合舉辦「食物明星賽」票選活動。

蔬菜類國人最愛高麗菜、水果類最愛香蕉，全榖雜糧則毫無懸念是白米飯，這結果雖不意外但也讓農糧署蘇副署長鬆了一口氣，只是蘇副署長也想幫國人最挑食的蔬菜大蒜說話，氣味雖重但絕對是炒菜調味不可或缺的食物，含有硫化物大蒜素也對健康有益。其他豆魚蛋肉、乳品、堅果種子三類，國人的最愛依序是豆腐、鮮乳與核桃。鮮乳為高鈣食物更是這次的人氣王，有1.2萬人次投給它，核桃則含有豐富的不飽和脂肪酸，顯示國人對選食還是具有相當的營養概念。唯白米飯雖好，但更希望國人能習慣多吃未精製穀類如糙米飯以得到充足的膳食纖維。至於六大類國人最少吃或最挑食的食物榜單，除了前述已揭曉的幾項，其他分別是豆魚蛋肉類的素火腿、乳品類的蒸發奶（淡奶）、堅果種子類的亞麻仁籽。

至於記者詢問是否有營養素可應對新冠肺炎，中研院特聘研究員潘文涵教授表示，維生素D可增強免疫力，近二年的研究顯示一定劑量的補充維生素D，確實對輔助治療新冠肺炎有幫助。