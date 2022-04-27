導演朱延平27日出席「馬偕電影劇本」徵選記者會，主辦方特邀奧斯卡導演羅蘭‧約菲執導電影，朱延平表示不可置信，直到看到羅蘭導演的VCR才興奮地說，「有6000萬美金的製作經費，完全是好萊塢製作規模，這是台灣電影非常了不起的事情。」

朱延平坦言自己是喜劇導演，馬偕博士的故事和他完全不搭嘎，笑稱自己只是打雜的，但還是希望能盡棉薄之力，「哪怕是到現場幫他吼一吼當副導，或是在編劇上給點小建議，都是我的光榮。」由他監製的新片《小子》六月即將開拍，由陳昊森與大霈主演，這部電影原先2020年就要拍攝，但疫情攪局延拍至今，他幽默表示這部片原名叫《小子難纏》，果真難產2年，「我就把難纏2字拿掉，現在終於要開拍了。」

然而疫情再度升溫，朱延平說只能和病毒共存，走一步算一步，「如果確診也沒辦法，但現在政策改為3＋4，停拍3天還可以接受，若是之前10＋7就非常辛苦，劇組停拍10天損失非常大。」

而日前請辭公廣集團董事長的陳郁秀原先也預定出席記者會，未料27日早上主辦單位接獲通知，陳郁秀臨時取消行程，但未說明原因，不免令人聯想是否因為直指「華視組織、設備、部分員工跟不上時代」的爭議而缺席。