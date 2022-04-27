桃園27日新增1452例本土個案，居隔人數有1萬4123人，預估有4625人會改為居隔新制3＋4。市長鄭文燦指出，目前市內有2家工廠出現移工確診，產後護理之家、兒少村也有多人確診，會進行多次採檢確保安全。另外，經一再呼籲把採檢站留給高風險的民眾後，社區採檢站採檢數從最高1萬2139人，26日降至4186人，今天早上降至4905人，大幅降低PCR採檢負擔。

鄭文燦指出，依確診個案年齡分析，18歲以下有358人佔24.66％，代表年輕人、青少年確診者增加。65歲以上28人佔1.93％，顯示長者施打疫苗有明顯成效，談及65歲以上長者3劑施打情形，第1劑平均有88％、第2劑83.9％、第3劑73.6％，皆名列全國第1名，高端專案接種27日共接種6327劑，與過去相較下數字高出很多倍，待莫德納疫苗到位後會再開設1、2次專案接種計畫，提高疫苗覆蓋率。

鄭文燦盤點市內重點傳播鏈的採檢結果，GARMIN台灣國際航電中壢廠25日、26日共150人確診，其中本國籍17人、外籍移工133人，該廠要進行清消、員工健康管理計畫，每2天快篩1次，做好分艙分流。信昌機械股份有限公司採檢617人有74人確診，其中本國18人、外籍移工56人，由於移工有生活群聚性，確診狀況經常會擴大，已向各職場宣導要加強移工分艙分流工作並定期篩檢。

鄭文燦說，佑家產後護理之家26日接獲1名保母確診，緊急停止收住，該護理之家有產婦、幼兒各20人，工作人員43人，嬰兒室已經淨空，產婦及嬰兒都沒有症狀。楊梅區台灣國際兒童村26日有4名住民、2名工作人員就醫採檢確診，台灣國際兒童村現已就地隔離，其他人員快篩皆為陰性，但還要進行2輪快篩確保安全。

鄭文燦坦言，其餘專案採檢因前幾天檢驗量能有塞車狀況，桃園區公所採檢325人有9人陽性、德來幼兒園採檢505人有4人陽性、青溪國中279人有4人陽性、建國國中採檢251人有3人陽性、怡德養護機構採檢233人有2人陽性、南崁國小採檢327人有9人陽性、興仁公托中心採檢144人有3人陽性。另外，華通公司全員工3370人，外籍移工647人，第1棟風險較高的建物有1125人完成PCR採檢，其他2棟做快篩，檢驗結果尚未出爐。