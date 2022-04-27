離職半年，前公司薪水照給？小心吃上官司。一名網友在新公司任職近5個月，最近從紀錄發現一筆來自前公司的薪資交易，讓她非常傻眼，因為他已經離職近半年左右；但有網友提醒，牽涉到錢需要嚴謹處理，建議趕緊聯繫前公司，以免因此吃上官司，「要告還是可以告」。

這名網友25日在Dcard以「如果已經離職了，但是前公司還會轉薪資給我」發文請益，她目前已離職近半年，也找到新工作，任職約4個多月，不過最近卻突然發現，帳戶多了一筆來自前公司的轉薪。

他再三確認下，備註跟註記是「薪資」的交易紀錄，然而都已離職有段時間，還收到前公司的薪水，頭一次遇到這種情況的他不知該如何處理，詢問是要置之不理，或是要請銀行將錢轉回去，「請問遇到這種事情該怎麼辦？」

貼文曝光，掀起網友熱烈討論，「會不會是獎金」、「等到他來要你在裝不知情歸還就好了」、「是不是獎金之類的，有些是獎金晚發而已」、「部分公司獎金會於計算期間在職的比例發放」、「裝不知道，錢也別用掉」。

但不少網友提醒，像這種不知來由的錢還是趕快處理較佳，否則吃上官司會很麻煩，「前公司之後發現，要告還是可以告喔」、「公司如果發現可以告你」、「莫名其妙的錢還是趕快詢問吧」、「建議你主動聯絡前公司+不要動那些錢，不然到時候會被告」、「注意喔，小心被告侵佔喔」、「快點寫信回去，不然可能會被告侵占喔」。