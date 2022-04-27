國內疫情升溫，家用快篩試劑的需求隨之增加，中央流行疫情指揮中心今天宣布，4月28日起家用快篩試劑實名制正式上路，採身分證字號尾數分流，每人持1張健保卡或居留證即可購買一份公費快篩，每份有5個試劑共500元，且不限本人，也可替家人購買。指揮官陳時中提醒，儘管認卡不認人，但還是要按照一人一卡、一次領一份的規定，不能一次拿多張卡片說要代領。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在疫情記者會上宣布，明（28日）起實施家用快篩實名制，販售地點包括全國4909家健保特約藥局（藥局名單可至食藥署官網查詢），以及58個偏鄉衛生所，此外，量販店、超商等通路仍可以購買家用快篩試劑。

至於誰可以購買公費快篩？陳時中表示，不分年齡，民眾持健保卡或居留證皆可購買，一卡可買一份，每份有5個快篩試劑共500元，且不限本人購買，家人也可以代領。

陳時中指出，「家中不見得每一個人都要買5個備用，一個家庭買個一包、兩包，應該就足夠用」，並強調，家用快篩實名制不會僅此一次，大家不用急著第一天就搶著購買。

為了避免藥局業務量過大，家用快篩實名制比照口罩實名制1.0初期，以身分證字號尾數單雙號進行分流。尾數單號可在星期一、三、五購買；雙號可在星期二、四、六購買；星期日則不分單、雙號皆可購買。

指揮官陳時中表示，目前至少準備了5千萬個快篩試劑，相當於1000萬人份，若本輪售罄，未來會視需求再開放新的一輪。他也提醒，雖然是認卡不認人，但還是要按照一人一卡、一次領一份的規定，領過可重覆排隊，但不能一人拿多張卡片說要代領。