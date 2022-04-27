58歲好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）與小17歲前妻安柏赫德（Amber Heard）互告誹謗官司連續開庭，目前已進入第三週，被喻為「21世紀英國最大誹謗案」；兩人2015年在澳洲豪宅的管理人班金恩（Ben King）成為最新證人，他在法庭上還原了撿到強尼戴普斷指的過程。

在2020年就曾傳出，強尼戴普和前妻安珀赫德2015年在澳洲曾發生口角；據《每日郵報》報導，當時兩人正在談判離婚協議，強尼戴普本來在澳洲拍攝《神鬼奇航》系列第5集，所以在澳洲當地的居所中，與從洛杉磯飛來談離婚的安珀赫德發生口角；而安珀赫德竟開始瘋狂朝向強尼戴普扔酒瓶，砸到大理石桌面；「碎片削斷我的指尖」，強尼戴普形容，他的血柱像維蘇威火山一樣噴發。

豪宅管理人班金恩出庭，還原撿到強尼戴普斷指的過程。（圖／達志影像）

豪宅管理人班金恩為2015年「斷指家暴事件」目擊者，近日他以證人身份出庭作證表示，當天走到屋子中，就聽到「歇斯底里的哭聲」，聽起來像是安珀赫德的聲音。之後就看到強尼戴普的私人醫生大衛基博（David Kipper）在翻箱倒櫃，「他說戴普先生的手指斷了，他們正在找被切掉的指尖」；而醫生繼續在廚房搜尋時，班決定到樓下吧台區去找，此時他也發現，堅硬的大理石樓梯硬生生被敲下了一塊。

班金恩表示：「走進酒吧時，我可以看到現場的損害狀況，壞掉的乒乓球桌、一堆碎玻璃、滿地都是瓶罐」，接著班看到了指頭，「在吧台另一頭有一張沾血、被揉過的廚房紙巾，那截指尖就在那掉在地上的紙巾裡，我把它撿起來，放進一個小塑膠袋裡，然後放冰塊，交給醫生，他們急著把它送到醫院看看是否能接回去」，他們隨即將斷指和強尼戴普一同送到醫院。但事後安柏仍嗆他：「誰會相信你是家暴受害者？」

強尼戴普和安珀赫德互控家暴。（圖／達志影像）

後來兩人對話時，強尼戴普曾說：「我一截指頭沒了，還有礦泉水瓶砸中我的鼻子」，這時安柏則語帶嘲諷說：「告訴大家這是一場公平的打鬥，看看評審團和法官會怎麼想？告訴世界：『我，強尼戴普，是家暴受害者』，看看有多少人相信你或站在你這邊？」；近日強尼戴普的律師就拿安柏的這句話，在庭上反問強尼戴普：「你是不是家暴受害者？」強尼戴普回答道：「我會說『是的，我是』」。