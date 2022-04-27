香港著名資深演員曾江，今(27日)驚傳倒臥在香港某防疫酒店內，救護人員到場後，確認他已當場死亡，享壽87歲，猝死消息一出震驚外界，其實，曾江縱橫演藝圈60餘載，演過不少經典作品，而他不僅演藝事業成績亮眼，個人生活也相當精采，有過3段婚姻，現任妻子是台灣演員焦姣，兩人結婚多年，一直恩愛如昔。

曾江第一任妻子是已故女星藍娣（張萊娣），兩人結婚10年育有1子，離婚後她和兒子定居加拿大，而離婚隔年，曾江就和專欄作家鄧拱璧結婚，育有一女曾慕雪，現為舞台劇演員，不過婚姻也僅維持10年就分開。

而曾江現任老婆是台灣演員焦姣，兩人本來相識多年，都沒有感覺，焦姣20歲時嫁給演員黃宗迅，但黃宗迅1976年因車禍離世，焦姣喪夫後，才和曾江越走越近，有一次曾江騎摩托車載焦姣去配音，但焦姣突然百感交集、嚎啕大哭起來，原來是想起丈夫就是因為騎摩托車出意外。

曾江三任妻子都是美人，左起藍娣、焦姣、鄧拱璧。(圖／本報系資料照、取自微博)

知道事情原委的曾江非常感動，認為焦姣非常善良，兩人也自然走在一起，並於1994年在新加坡結婚，至今已結縭近30年，依舊恩愛如昔，接受西方教育的曾江，多年來維持看英文報紙、喝咖啡習慣，但焦姣思想比較傳統，因此相處下來產生小摩擦，但焦姣表示兩人相處之道就是互相包容，因此一旦吵架，她說廣東話，曾江說國語，嫁就吵不起來。

原名焦莉娜的焦姣，出生大陸重慶，之後她隨家人到台灣，1961年考入中影演員訓練班，隔年在台視演出首部電視劇《浮生若夢》，之後也參演《厝邊隔壁》、《海誓山盟》等台語片。

1966年因為黃宗迅在香港發生車禍，她到香港照顧丈夫，沒想到被導演張徹看中，邀她與王羽演出《獨臂刀》，沒想到電影大賣，之後她又參演《大刺客》、《女俠黑蝴蝶》、《獨臂刀王》等片，都有亮眼票房，她曾以電影《何必有我》在1986年入圍金馬獎最佳女配角，演技備受肯定。