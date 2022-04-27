編舞新銳王宇光獲獎舞作《捺撇》，本周末在希臘埃萊夫西納登場，演出結束觀眾可拿到宣紙裁成的卡片，留作特別紀念。（微光製造提供）

舞者身上穿戴裝有墨汁的小機關與宣紙共舞，最後在紙上留下獨一無二的印記。編舞新銳王宇光獲獎舞作《捺撇》，本周末在希臘埃萊夫西納登場，演出結束觀眾可拿到宣紙裁成的卡片，留作特別紀念。

現人已在希臘的王宇光表示，這部舞作是他對人與人關係提問的第一部曲，未來還會陸續發展成三部曲，「第一部我從父母、情人、朋友身上，看見我如何成為現在的我；第二部我想要探討在島嶼上的我是誰，作為亞洲國家的人和其他歐美國家有什麼不一樣，第三部曲則是想探討人類是什麼。」

《捺撇》在2021年拿下第27屆日本橫濱舞蹈節暨舞蹈大賽的評審團優選及藝術家支持獎，整部作品透過兩名舞者和一張4公尺見方大的宣紙，談論兩人關係。這次受到歐洲具指標的「歐陸年輕編舞家網絡平台」（Aerowaves）邀請，參與其舉辦的「躍進舞蹈節」（Spring Forward），過去台灣編舞家劉冠詳作品也曾登上此舞蹈節。

王宇光表示，之前參加比賽時因為時間限制，使用短版本，這次在希臘演出的版本會是完整的35分鐘版本，「在舞台上，宣紙會像花朵一樣開展，最後又揉成一團，像是各種關係的開始與離開，紙張也像是一種契約或證明，一段關係從開展時的禮物，到成為垃圾或某種不重要的過去，過程中各種痕跡都刻劃在紙上。」

王宇光出生於1985年，他曾是雲門2舞者，畢業於文化大學舞蹈系，同時是「微光製造」舞團的創辦人。他表示，在疫情年代出國表演一趟並不容易，一行人戰戰兢兢，除了要完成演出，也要保護自己的身體健康。演出將於4月28日至5月1日在希臘埃萊夫西納（Elefsina）登場，之後6月也將再到德國「TanzKongress舞蹈大會」演出。