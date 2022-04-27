台北農產運銷公司至今累計156人染疫。台北市議員林穎孟認為，北農有潛在的案例，應該控制下來，台北市長柯文哲認為，把府內的快篩劑一批給北農，至少做一次全面的快篩。

林穎孟今在質詢時說，北農確診案例上升，非常多市場攤商至北農批貨，之後回到大安區、文山區等，現在就有一個案例，攤商去了北農之後發現身體怪怪的，結果確診，地方上的攤商非常擔心，

林穎孟說，因為北農是不能停止的場域，北農有必要做比較大的處理，讓潛在確診的人力受到居隔，避免攤商去批貨時確診，造成擴散無法收拾的狀況，去年有設置快篩機動隊在現場，要求今年比照辦理。

柯文哲認為，最快的方法是看府內有多少快篩劑，一整批送給北農，北農應該比照漁產公司，做一次全面的快篩。

但產發局長林崇傑說，進場一定要三劑疫苗或PCR陰性證明，因為每天進出1萬到1.2萬人，要全面快篩現實上有困難，漁產已經全面快篩，漁產每天進的人數是600人，是辦得到的。

林穎孟強調，北農有潛在的案例，應該控制下來；柯文哲承諾，把府內的快篩劑一批給北農，至少做一次全面的快篩，比照漁產公司的做法是對的。