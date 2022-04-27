TNT球評巴克利（Charles Barkley）在籃網出局之後開炮批評杜蘭特（Kevin Durant）當初抱團勇士才拿總冠軍，「這些搭順風巴士的人，他們的總冠軍對我一文不值。如果你不是那個開車的人，就別在我面前吹噓自己是冠軍。」

杜蘭特很快做出回應，他在IG挖苦巴克利當初也抱過團，貼出老巴在火箭隊與歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）、皮朋（Scottie Pippen）、崔斯勒（Clyde Drexler）等人的合照。以及巴克利在七六人時期的照片，身旁有J博士（Julius Erving）、摩斯馬龍（Moses Malone）這些大人物，質疑老巴起家時也接受過強力隊友的幫助。

An army of producers against the god. Just Another Tuesday https://t.co/yxHlYT8Efl — Kevin Durant (@KDTrey5) April 26, 2022

杜蘭特知道巴克利的節目製作小組一定會製圖反擊，他在推特提前開嗆：「一群製圖仔在對抗神。」巴克利在節目上狠酸：「一個拿著附加賽優勝旗幟坐在家裡的神。」籃網季後賽一場都沒贏，只在附加賽擊退了騎士。

巴克利進一步解釋：「當我擔任巴士駕駛的時候，我和杜蘭特一樣都沒拿過總冠軍。」「杜蘭特是個偉大的球員，我只是想說當你是巴士駕駛的時候，一切都會變得不一樣。」

結果這段評論讓場面變得尷尬，因為巴克利身旁的球評肯尼史密斯（Kenny Smith）當年在火箭跟著歐拉朱萬拿下兩座總冠軍，就是所謂「冠軍巴士的乘客」。巴克利連忙澄清「我沒有在說你」，但是肯尼史密斯很不悅，質疑「冠軍巴士」的說法很不尊重人，他認為「冠軍」可以用來稱呼偉大的球員，例如巴克利，那和「總冠軍」應該是兩種不同的概念。

兩人爭執不下的時候，俠客歐尼爾（Shaquille O'Neal）給這個比喻下了一個簡單的定義：巴士駕駛的意思是「這是你的球隊。」至於勇士和籃網是誰的球隊，這個答案就沒有那麼複雜了。