金牌脆皮炸子雞。（義大皇家酒店提供）

魚香海鮮茄子煲。（義大皇家酒店提供）

鮑汁花膠扣鵝掌。（義大皇家酒店提供）

金華海鮮炒飯。（義大皇家酒店提供）

義大皇家酒店近期延攬曾任職米其林1星餐廳品牌店長、有粵菜深厚底子的林凱師傅擔任中餐廳行政總主廚，率領得意門生李育賢主廚與青年團隊返鄉，端出百道全新的精緻菜餚為「皇樓中餐廳」的菜單注入新風貌，也讓粵菜、港點、宴席等中式料理在南台灣已富相當知名度的義大皇家酒店再添生力軍。

新菜單中，不僅能品嘗到林凱主廚最拿手的頂級粵菜「砂鍋大排翅」、「鮑汁花膠扣鵝掌」，另有米其林級餐廳的必食菜式，包括入口即化的「秘製醬滷和牛肉」、傳統粵菜「陳皮潮汕蒸龍膽」、適合闔家共享的「金牌脆皮炸子雞」，以及經典港式點心像是以米網取代油條，並且選用嘉義新鮮火燒蝦做成的「招牌網通腸粉」，還有內餡有彈脆鮮蝦的「招牌蝦餃皇」、「私廚慢火煮牛腩煲」、「龍蝦海皇泡飯」等誘人料理供客選購。

林凱來台已23年，以精湛廚藝深受老饕喜愛，在義大皇家酒店力邀下，近日履新中餐廳行政總主廚一職。林凱特別將四大菜系之一的粵菜料理精髓注入皇樓中餐廳推出的全新菜單。林凱表示，粵菜首重食材原料，當令新鮮、合適部位、調味巧思，才是真正具色、香、味、形的粵菜，因此，新推出的每道料理無不失此原則。

像是極品料理「鮑汁花膠扣鵝掌」就是選用南非頂級乾鮑，與香港稱之鴨巴肚的花膠，浸發一週以上，以呈甘香軟滑、油潤爽脆的風味；「砂鍋大排翅」則是挑選膠質最多的尾鰭部分，細緻口感，再以銀芽及香菜點綴，加點紅醋，是道地的粵菜吃法，濃郁羹湯還會口齒留香；「龍蝦海皇泡飯」湯頭匯集鮮活龍蝦、日本干貝、白蝦、蟹肉、瑤柱等頂級海鮮，與洋蔥、西芹、紅蘿蔔、南瓜多樣蔬果熬成的高湯，澎湃霸氣還兼具視覺、味覺享受。

林凱對於調味比例、烹製細膩度、以及擺盤裝飾等整體品質也相當要求，像是私房菜「私廚慢火煮牛腩煲」，精選牛小排還有以蘿蔔為基底的上湯慢火燉熬至少兩小時，肉質熟而不爛、湯底清甜爽口；「上湯焗龍蝦伊麵」有500公克的新鮮龍蝦，肉質飽滿、質地潔白細嫩，以起司高湯熬製，味道濃郁鮮美；「魚香海鮮茄子煲」挑選龍膽、草蝦、海參等海味，龍膽去皮去腥味，燒煨料理讓魚肉更顯Q彈。

除了單點，餐廳還推出每位1680元至8880元的精緻套餐，試營運期間，無論單點或是套餐都有8折優惠（4／30、5／1、5／7、5／8及包廂用餐不適用）。此外，餐廳也提供外帶服務，消費滿2000元即贈招牌金華海鮮炒飯1份，滿6500元再加贈香蔥芙蓉海鮮蛋、招牌咕嚕脆皮豬、松子生菜和牛鬆等。