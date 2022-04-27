桃園27日新增1452例本土個案，市長鄭文燦表示，確診數不斷攀升，直呼「離破萬也不遠了！」為縮短寄發居隔通知書的時間，市府建立確診者主動回報機制，確診者到市府官網填寫Google表單後，衛生局便會進一步匡列，針對接觸者開立居隔通知書，若是學校或職場也能自行造冊再交給衛生局，自主回報以縮短疫調時間。

鄭文燦表示，確診者可到市府、衛生局官網填寫Google表單，衛生局接獲表單後便會針對接觸者開立3＋4天居隔通知書，由於現在確診數不斷攀升，警察局及衛生局疫調人員工作量龐大，為減少民眾等待的時間、加速開立居隔通知書，建立自主回報機制，盼能讓疫調工作更順暢。

鄭文燦指出，居隔新制3＋4天上路，前3天不能外出，後4天若快篩陰性則可以出門採買必需品，但要避免到人潮多的地方，新制26日上路後，約剩下4625人適用新制。鄭也提醒，由於中央宣布自27日起取消簡訊實聯制，為此市府洽公實聯制也一併取消，呼籲各單位及民眾下載台灣社交距離APP。

另針對快篩試劑的發放，鄭文燦說，衛生局的快篩試備量的確吃緊，但針對居隔者已配送3萬份至各公所，居隔者因有造冊可至公所核對身分後便能領取快篩試劑，學校部分會由民眾局與教育局合作，讓學校直接造冊並發放防疫關懷包，裡頭便會有5個快篩試劑，此外快篩實名制將於28日上路，桃園有477個藥局參與，目前並沒有開放網路販售。