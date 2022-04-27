烏克蘭外交部25日於推特上傳一段影片，為這段期間西方國家挺身援助表達由衷感謝，更強調「我們的友誼已是勝利的象徵」，肺腑之言引起廣大迴響。然而，影片列出一連串感謝國家中竟未提及日本。事後，烏當局澄清該影片著重「抗俄戰爭中獲得軍援」，昨（26）日本也出面緩頰，表示確實未提供烏克蘭致命武器。
根據日本時報 (The Japan Times)報導，烏克蘭外交部週一在推特上傳一段34秒的感謝影片，畫面中一名穿著軍服的女兵搭配旁白說道，「這段艱苦日子裡，烏克蘭感謝你們得支持。」跑馬燈字幕顯示包括美國、英國、土耳其等31個北約國家。報導指出，其他僅提供非致命武器的國家，如韓國也未在名單內。
影片一出，引來日本民主黨官員松野博一質疑，他表示「針對這一疏失，日本政府正要求烏克蘭給予交代。」隨後日本外務大臣林芳正在記者會上回應，「我們收到烏方解釋，他們說感謝影片的宗旨是建立在『各國提供的致命武器』，並再次感謝我方提供人道主義、國防設備、財政援助。」
報導指出，日本政府表示沒有計劃提供致命武器給烏克蘭，因為涉及2014年制定國家禁止武器出口的規範，即「國防裝備轉讓三原則」。不過當局已經決議將贈送商用無人機、防彈背心以及防毒面具等防禦軍備。
烏總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）昨（26）發出遲來回應表示，「我將持續與首相岸田對話，討論戰後合作的可能，我們認為日本是反戰聯盟以及未來安全協議的重要參與者，再次感謝日本支持。」
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