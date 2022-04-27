擁有酒店界「奧斯卡」之稱的《富比士旅遊指南》 (Forbes Travel Guide) 公布第64屆「富比士旅遊指南評鑑大獎」，在全球眾多星級酒店當中，台北文華東方酒店持續蟬連獲頒《富比士旅遊指南》五星最高殊榮，更是全台灣第一且唯一連續六年榮獲富比士五星大獎之酒店。

台北文華東方酒店總經理貝理卡 (Karan Berry) 表示，「《富比士旅遊指南》富比士旅遊指南 (Forbes Travel Guide)，是國際最具權威性的評比機構，能夠連續六年成為全台灣唯一獲得五星最高殊榮的國際酒店，是至高無上的榮耀。

貝理卡表示，過去兩年以來疫情重創觀光旅遊產業，對於所有國際觀光飯店業者來說都是相當艱辛的時刻，但我們堅守品牌的價值，致力於帶給賓客溫暖貼心的細膩服務，從未對服務品質有所妥協。榮獲這個獎項是給予我們服務團隊最大的鼓勵及肯定，我們將致力傳承文華東方酒店集團享負盛名的經典傳奇式服務，持續努力為每一位賓客提供稱心滿意的完美服務！

《富比士旅遊指南》多年來為旅遊行業提供最全面的酒店、餐廳和芳療中心的評鑑及評論，不但是業界豪華旅遊評鑑的黃金準則，該指南也是追求頂級體驗的旅客，在安排旅宿時作為參考依據的重要指標。

《富比士旅遊指南》不僅評鑑酒店的硬體設施，也相當重視服務的品質與細節，當賓客入住時，令人印象深刻的服務體驗，往往更勝於華麗的硬體設施。尤其全球受疫情籠罩之下，《富比士旅遊指南》評鑑更為看重酒店服務的細膩、是否注重旅客入住期間的健康與安全。

酒店人員的服務品質與發自內心的關懷與照顧，即占總評分量表的75％，《富比士旅遊指南》指出，能獲評鑑為五星的酒店必定是極為出色，且提供近乎完美且無懈可擊的服務。台北文華東方酒店更被《富比士旅遊指南》讚譽是「台北的瑰寶」 (An opulent gem in Taipei) 。