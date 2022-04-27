冒牌中時新聞網刊登財經新聞 中時赴刑事局提告 18:452022/04/27 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中時新聞網27日出現假冒版，中時已赴刑事局報案。（翻攝網路） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 山寨版網頁偽造中時新聞網財經頻道及股市頻道旺得富頁面，網址有明顯差異！ 中時新聞網27日中午驚傳山寨版！有讀者中午發現，中時新聞網刊登了一則《智慧樹投資公司疑內線交易遭金管會督察》新聞，明顯與事實不符，仔細一看，發現網址也不對，立即向中時新聞網反應。 中時資訊人員追查IP，發現疑似在北京，並發現旺得富理財網也遭人冒名，裡面的連結與財經新聞都不是公司記者所寫，除馬上註明是詐騙網頁外，下午已由法務人員到刑事局提告，警方將追查假網站來源，依違反著作權、商標法展開偵辦。 居隔3＋4 快篩減一次 新北逆時中，提居隔轉型試辦草案 責任不在NCC 華視出包 陳耀祥卸責立院 #中時新聞網 #發現 #財經新聞 #中時 #刑事局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 老農巡田發現男子「全身成火球」 報警搶救仍不治 09:322022/04/26 社會 賣美容用測色儀稱「獨家專利」遭揭真相 受害者組自救會 11:452022/04/26 社會 快篩實名制何時上路 陳時中曝時間點 15:092022/04/26 生活 大陸國家衛健委：河南省發現一例人感染H3N8禽流感病例 22:392022/04/26 兩岸 兒童疫苗最快5／2開打 陳時中掛保證輝瑞BNT一定有 15:222022/04/26 生活 後視鏡被撞斷 她發現機車貼1紙條感動炸 男方字跡網跪了 18:052022/04/26 社會 《中時新聞網》 嚴正聲明 18:282022/04/27 財經 鷹眼警下班驚見贓車 尾隨伺機逮竊嫌 10:012022/04/27 社會 世新大學女學生校園內墜樓 命危送醫搶救 16:302022/04/27 社會 北海道船難尋獲11人皆溺斃 仍有15人下落不明 10:362022/04/26 國際 新聞透視》尸位素餐不知恥 NCC主委陳耀祥應下台謝罪 04:102022/04/26 政治要聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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