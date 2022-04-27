山寨版網頁偽造中時新聞網財經頻道及股市頻道旺得富頁面，網址有明顯差異！

中時新聞網27日中午驚傳山寨版！有讀者中午發現，中時新聞網刊登了一則《智慧樹投資公司疑內線交易遭金管會督察》新聞，明顯與事實不符，仔細一看，發現網址也不對，立即向中時新聞網反應。

中時資訊人員追查IP，發現疑似在北京，並發現旺得富理財網也遭人冒名，裡面的連結與財經新聞都不是公司記者所寫，除馬上註明是詐騙網頁外，下午已由法務人員到刑事局提告，警方將追查假網站來源，依違反著作權、商標法展開偵辦。